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Шоу-бизнес
"Серьезно переломилась": задержанный за наркоту Тима Белорусских развелся с выпавшей с 7 этажа женой

"Серьезно переломилась": задержанный за наркоту Тима Белорусских развелся с выпавшей с 7 этажа женой

Тима Белорусских рассказал в свежем интервью, что развелся с женой, которая пять лет назад родила ему дочь.
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Весной этого года исполнителю популярных песен "Незабудка" и "Мокрые кроссы" вынесли приговор за хранение и употребление наркотиков. На заседании суда 22-летний Тима Белорусских признался, что принимал запрещенные вещества с 16 лет.

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Вообще Тима Белорусских не любит делиться подробностями личной жизни, но после заседания суда, на котором его наказали двумя годами ограничения свободы, он разоткровенничался и заявил, что уже пять лет является отцом. В своем "Инстаграм" он показал дочь и рассказал о семье.

Сегодня же стало известно, что 22-летний Тима Белорусских развелся с женой Яной. После ее падения с седьмого этажа певец не мог ухаживать за девушкой, и она сблизилась с их общим другом.

Трагедия случилась 30 января 2019 года. В тот день, когда у Тимы Белорусских вышел первый альбом "Мой первый диск — моя кассета". Яна выпала из окна седьмого этажа и долго находилась на реабилитации. Сам же артист в это время гастролировал. Расставание с женой певец назвал судьбой.

"Если бы я не поехал, не было бы денег на дальнейшую реабилитацию", – сказал он в интервью Юрию Дудю.

По словам Тимы Белорусских, он желает своей бывшей жене только добра и рад, что она выжила в тот радостный и грустный одновременно для него день.

"Она серьезно там переломилась и испытывает проблемы по сей день. Она ходит, но не бегает", – с грустью отметил Тима.

Напомним, в конце января 2021 года Тиму Белорусских задержали в Минске за хранение наркотиков. Против него возбудили уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов". Суд приговорил артиста к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Он имеет право ходить на работу и учебу, но его передвижения сильно ограничены, а после семи вечера он должен быть дома. Сейчас Тима Белорусских продолжает работать – выступать на закрытых вечеринках.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 16:11 Источник: "вДудь" • Требует проверки
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