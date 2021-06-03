Ирина Шейк воссоединилась с Брэдли Купером ради дочери

Расставшаяся пара как ни в чем не бывало гуляла по Манхэттену. Модель выбрала для променада открытое мини-платье бежевого цвета и дополнила модный образ белыми сапогами.
Ирина Шейк выглядела очень привлекательно кокетливо, расстегнув верхнюю пуговку наряда. На прогулке была замечена и коллега звезды подиума Кэндис Свейнпол с дочкой Ариэль.
Напомним, ранее появились слухи о бурном романе Ирины Шейк с рэпером Канье Уэстом. Об этом сначала заговорили на американском сайте DeuxMoi. Там появилось сообщение анонимного источника, по данным которого модель и музыкант якобы начали любовные отношения. Звезда подиума не раз участвовала в проектах американского рэпера.
Пока ни Канье Уэст, ни Ирина Шейк не прокомментировали эти слухи. Как писали "Дни.ру", два года назад звезда рассталась с известным актером Брэдли Купером после четырех лет отношений. У пары родилась дочь Лея, но к свадьбе появление наследницы так и не привело. Канье Уэст сейчас тоже свободен. Он развелся с Ким Кардашьян. У пары четверо детей.
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