На странице Канье Уэста появилась информация о романе с Ириной Шейк

Россияне атаковали аккаунт рэпера Канье Уэста после слухов о его романе с супермоделью Ириной Шейк.

Недавно в западных СМИ промелькнула информация о том, что разведенного Канье Уэста и российскую модель Ирину Шейк связывает не только работа и съемки в клипах.

После этого российские пользователи "Инстаграм" буквально заполонили аккаунт рэпера с расспросами о том, что его связывает с российской звездой. Кое-кто интересовался о его отношениях с бывшей супругой Ким Кардашьян.

Напомним, о связи Уэста и Шейк впервые заговорили на страницах американского сайта DeuxMoi. Там появилось сообщение анонимного источника, по данным которого у Шейк и Уэста якобы развивается бурный роман.

Стоит отметить, что пока информация находится на уровне слухов. Ни Канье Уэст, ни Ирина Шейк пока не прокомментировали ее.

Тем не менее, модель не раз участвовала в проектах американского рэпера. В 2010 году она снялась в его клипе на песню Power, после чего не раз представляла одежду его бренда на неделях моды в Европе.

Напомним, сердце Канье Уэста сейчас официально свободно. Зимой этого года он развелся с бизнесвумен Ким Кардашьян после семи лет брака. У пары четверо детей.

Ирина Шейк тоже не обременена семейными узами. В 2019 году она рассталась с актером Брэдли Купером, с которым встречалась четыре года. За это время она родила ему дочь Лею, но официально так и не вышла за него замуж.