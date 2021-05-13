"Опять?": выставившую напоказ все прелести Шейк заподозрили в беременности

Ирина Шейк опубликовала новые откровенные снимки в своем "Инстаграм". Они вызвали двоякие ощущения у пользователей.

Звезда совершенно не стесняется позировать в любых образах. На этот раз она показала серию снимков. На одном из них она оголила ягодицы, а на некоторых предстала с полностью обнаженной грудью. Одна из фотографий особенно привлекла внимание публики.

На ней дива выгнулась и создалось впечатление, что у нее округлился живот. Внимательные поклонники тут же задались вопросом: неужели в скором времени нам стоит ждать новости о пополнении? В комментариях разгорелось обсуждение. "Опять?", "Ты что, беременна? Шестое фото", "О, неужели будет еще ребенок?", "Ирина, мои поздравления. Или показалось?" – писали они. Пока модель никак не отреагировала на подозрения подписчиков.

Другим же просто не пришлись по душе интимные снимки. "Что ты пытаешься этим сказать", "Фу, пошлятина", "Обязательно всем грудь показывать?", "Звезда порно", "Как-то слишком", "И зачем такое выкладывать?", "Слишком", – раскритиковали порыв Ирины Шейк комментаторы.

Многие просто, в очередной раз, восхитились красотой дивы. "Как же ты хороша", Горячо, моя королева", "Восхитительная", "Ты просто сногсшибательна", "Богиня", "Очень круто", "Хороша детка", "Да, Криштиану потерял многое, конечно", "Сводишь с ума", – ахнули они.