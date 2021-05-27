Закрутившей роман с рэпером Шейк прочат место первой леди США

На днях появились слухи о романе Ирины Шейк с экс-мужем Ким Кардашьян Каье Уэстом.

Модель, которая несколько лет назад рассталась с Брэдли Купером, тщательно скрывает подробности личной жизни. Девушку давно не видели в компании новых мужчин, поэтому информацию о возможных отношениях с рэпером восприняли более чем серьезно.

Правда, многие сомневаются в том, что это действительно так. Поговаривают, будто Канье Уэст на самом-то деле предпочитает мужчин, а Ирина Шейк и вовсе "по девочкам". Якобы звезды договорились о романе, чтобы прикрыть друг друга.

Иван Ургант не смог пройти мимо этой новости и в эфире своего шоу высмеял слухи об отношениях модели и рэпера. Телеведущий отметил, что Канье Уэст невероятно удивится, когда приедет с Ирой Шейк в Москву, а тут его будут поджидать армяне, которые явно захотят поговорить с ним по поводу Ким Кардашьян.

Также Иван Ургант вспомнил, что в прошлом году рэпер собирался баллотироваться на выборах президента США. Телеведущий заявил, если слухи о романе правдивы, то у модели есть все шансы стать первой леди.

"Ира Шайхлисламова (Настоящая фамилия Ирины. – Прим. ред.) может стать хозяйкой Белого дома! И все, теперь всегда можно будет остановиться в Вашингтоне" – пошутил Ургант.

Напомним, о разводе Канье Уэста и Ким Кардашьян стало известно зимой этого года. После расставания с женой рэпер заявил, что мечтает встретить девушку, с которой будет на одной волне.