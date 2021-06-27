"По утрам что-то подташнивает": свекровь Хаматовой подозревают в беременности

На премьере фильма "Проклятый чиновник" актриса Ольга Волкова рассказала о странных подозрениях в ее адрес.

Несмотря на массовое распространение коронавирусной инфекции, многие артисты не боятся посещать светские мероприятия. Так, на одном из таких была замечена 82-летняя Ольга Волкова, которая раньше приходилось свекровью Чулпан Хаматовой.

Ольга Владимировна рассказала репортерам о том, как перенесла прививку. По словам Волковой, все прошло отлично. Однако опрос до вакцинации поверг ее в шок. Врачи настойчиво спрашивали, не беременна ли артистка, не кормит ли она грудью и не тошнит ли ее. Ольга Владимировна с иронией отнеслась к таким вопросам.

"Но самый потрясающий вопрос ждал меня в самом конце: "Нет ли ситуации, когда вы можете внезапно забеременеть?" – "Есть! Я очень простодушный человек и всегда оборачиваюсь, смотрю, кто подбирается ко мне сзади!", – иронично вспомнила актриса.

Отметим, что сейчас многие артисты болеют коронавирусом. Например, недавно появилась информация о том, что инфекцию подхватил актер и режиссер Владимир Меньшов. Сообщила об этом пресс-служба партии "Справедливая Россия". По последним данным, артист в легкой форме переносит болезнь. Других подробностей о состоянии здоровья Меньшова пока нет.

Напомним, что недавно на одной из кинопремьер Чулпан Хаматова спутали с подростком. Многие поклонники и коллеги отметили отличный внешний вид помолодевшей