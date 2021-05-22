Помолодевшую Чулпан Хаматову перепутали с подростком

На днях в московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера документального фильма "Сахаров. Две жизни". Кинокартина была создана онлайн-платформой "Kion".
Одну из главных ролей сыграла Чулпан Хаматовой, которой предоставилась честь представить премьерный показ. Также на мероприятие пришли режиссер Иван Проскурякова, продюсер и идейный вдохновитель Игорь Мишин и сценарист Роман Супер.
Среди гостей торжества можно было встретить Ксению Собчак и Константина Богомолова, Регину Тодоренко, Ирину Безрукову, Кирилла Серебренникова, Александра Горчилина и многие других.
Однако настоящий фурор произвела именно Чулпан Хаматова. Строгий костюм мужского кроя, женственные туфли на высоком каблуке, экстравагантная прическа и минимум макияжа – в таком образе появилась звезда на премьере.
По словам коллег, помолодевшую Чулпан легко спутать с подростком. Артисты признались, что в свои 45 Хаматова выглядит максимум на 20.
Отметим, что кинокартина "Сахаров. Две жизни" – уникальный проект, созданный на основе реальных событий. Благодаря инновационному техническому оснащению, авторам удалось соединить в фильме и документалистика, и элементы театральной поставки, и даже виртуальную реальность.
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