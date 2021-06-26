Владимир Меньшов заразился коронавирусной инфекцией

О состоянии здоровья режиссера сообщила пресс-служба партии "Справедливая Россия".

Подробности о заболевании Владимира Меньшова пока не сообщаются. Однако сообщается, что режиссер в легкой форме переносит коронавирусную инфекцию.

Отметим, что в настоящее время многие звезды отечественного шоу-бизнеса болеют COVID-19. Например, недавно певицу МакSим госпитализировали в больницу с воспалением легких. Сперва артистка почувствовала легкое недомогание, которое проявлялось в насморке и слабости. Спустя время у МакSим поднялась температура до 39 градусов, однако, тесты на коронавирус показывали отрицательные результаты. В итоге было принято решение о госпитализации в медучреждение, где ее ввели в искусственную кому для того, чтобы организм легче справлялся с вирусом. Сейчас певицу диагностировали 75% поражения легких, а их медикаментозной комы так и не вывели. За состоянием артистки ежедневно наблюдают специалисты.

Также в больницу с коронавирусом отправились Александр Буйнов и Владимир Кузьмин. Коллеги наблюдаются в одной и той же больнице – в военном госпитале в Одинцово. в Своих социальных сетях Александр Буйнов рассказал, что последнее время пренебрегал средствами индивидуальной защиты. После у него воспалилось ухо, начался насморк, заболело горло. В итоге артисту диагностировали коронавирусную инфекцию. Владимир Кузьмин, в свою очередь, в более легкой форме переносит заболевание, так как сделал прививку.