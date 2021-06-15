Побелевшая Чулпан Хаматова не смогла спрятать от зрителей округлившийся живот

Чулпан Хаматова – женщина с говорящим именем, ведь по-татарски оно означает "утренняя звезда". Героинь этой хрупкой и безгранично искренней актрисы сложно не любить. "Страна глухих", "Гудбай, Ленин!", "Доктор Живаго" запомнились зрителям во многом благодаря ей.
Сегодня прославленная российская актриса театра и кино, 45-летняя Чулпан Хаматова поразила всех своим преображением. Из узнаваемой кроткой шатенки она превратилась в пепельно-русую блондинку. Актриса оделась в длинное струящееся платье-рубашку зеленого цвета в горошек, которое украшал тонкий поясок.
Внимательные поклонники разглядели подозрительно выступающий живот у всегда стройной Чулпан Хаматовой. Многие пришли к выводу, что Хаматова просто поправилась.
"Даже не узнала! Прямо другой человек", "Не узнала вас", – написали фанаты в "Инстаграм" актрисы.
Стоит отметить, что перекраситься и постричься Чулпан Хаматовой пришлось ради роли в образе доктора Лизы, погибшей в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России.
Напомним, Чулпан Хаматова не только снимается в кино и играет в театре, но и активно занимается общественной деятельностью. Много лет она патронирует благотворительный фонд "Подари жизнь".
Ранее "Дни.ру" писали, что фанатов напугало фото совершенно лысой Чулпан Хаматовой. Снимок выложила ее подруга и коллега Елизавета Боярская.
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