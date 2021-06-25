"Мои горячие друзья": жаркие объятия Киркорова с мужчинами вызвали ажиотаж

Филипп Киркоров поделился кадрами с музыкального фестиваля "Жара".



Король российской эстрады опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото с мероприятия. "Жара и мои горячие друзья!", – подписал серию снимков с коллегами.

Филипп Киркоров позировал с рядом отечественных звезд. В его цепких объятиях на фотографиях можно увидеть певцов Александра Панайотова, Эмина Агаларова, Григория Лепса, Николая Баскова. Помимо мужчин-друзей засветились в кадре и подруги артиста – Лолита Милявская, Полина Гагарина и другие.

На фото Филипп Киркоров предстал в солнечно-летнем наряде. Желтый пиджак, широкополая шляпа, белая с принтом футболка, завитые кудри – по поводу образа исполнителя развернулась целая дискуссия. снимки знаменитости вызвали ажиотаж в комментариях.

Одним яркий имидж звезды понравился, другие же посчитали его чересчур броским. "Какой крутой пиджак и шляпа! Шикарный, необычный, жаркий образ. Желтый цвет в Японии – цвет королей! Но вы король в любой одежде!", "Вы такой летний, сочный и яркий", – высказались поклонники Филиппа Киркорова.

"Это полное барахло", "Как хочется видеть нормального мужчину, а не клоуна", – раскритиковали певца хейтеры. Также фолловеры поинтересовались, почему на фото артиста нет его подруги Ольги Бузовой. Но Филипп Киркоров предпочел не отвечать на этот вопрос. Некоторые заподозрили, что они снова поссорились.

Напомним, ранее певец сообщил, что его внесли в черный список на Украине. Филипп Киркоров возмущен решением властей Незалежной.