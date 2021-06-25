Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Пятница
25 июня
Лента новостей
18:57
Похудевшая Джанабаева бросила двухмесячную дочь и побежала на сцену
18:43
Состояние лежащей в коме певицы МакSим ухудшилось
18:08
Французы оценили идею саммита ЕС с Россией: Мы в долгу перед Путиным
18:00
"Мои горячие друзья": жаркие объятия Киркорова с мужчинами вызвали ажиотаж
17:36
Уезжающая из России Рудковская показала стальное яйцо
17:15
"Изменяют своей стране": Басилашвили набросился на россиян
16:57
Кровавые щеки дочери Леры Кудрявцевой вызвали споры
16:44
Отказ ЕС от саммита с Путиным объяснили: Боязнь показаться слабыми
16:41
Зеленский раскрыл свои мечты: Хочу остаться
16:22
СМИ: Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым
16:22
"Мужчина дороже женщины": Сябитова взялась за торговлю людьми
16:12
"Миллион в месяц только на еду": жена футболиста Погребняка изумила суммами семейных тратах
16:10
"Напоминание об Африке": в отместку гулящему Тарзану Королева завела чернокожего младенца
15:57
Сюткин провел над сыном обряд
15:39
Госсекретарь США обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений
15:26
Вдова Грачевского отказалась от знаменитой фамилии
15:23
"Можно и нужно": Пригожин об интимных забавах в жару
15:04
"Невозможно потерять": Крутой напугал кадрами с уходящим Лещенко
14:50
Сексапильная и чувственная Чехова довела россиян до экстаза
14:46
В России обнаружили первый случай заражения штаммом "дельта плюс"
14:44
Цепкало: Лукашенко угрожает миру распространением ядерных материалов
14:33
Долина разразилась гневной речью после огласки ее диагноза
14:27
"Между ними ничего нет!": возмущенная Калашникова откровенно о разладе Бородиной с мужем
14:16
"Отношения сломанные": солист "Песняров" рассказал об изменах жене
13:56
"Много времени провел под седацией": Алибасов о накачанном транквилизаторами отце
13:44
"По жизни мачо": обнародовано имя новой любовницы Харламова
13:41
Молодой жене Петросяна поставили неутешительный диагноз
13:33
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о референдуме по Донбассу
13:12
В центре Москвы вывесили ЛГБТ-флаг
13:08
Бузова нашла неожиданную поддержку в лице известного режиссера
12:57
"Ни груди, ни попы!": замученная Лель истязала себя голодом
12:49
В Челябинске уходящий от полицейской погони мотоциклист разбился насмерть
12:30
В частной клинике в центре Москвы произошел пожар
12:29
Для кого цветы? Муж Бородиной дал повод для новых слухов
12:25
В Липецкой области погибла состоявшая в "группе смерти" школьница
12:23
Пластиковые букеты и заросли травы: россияне ахнули при виде могилы Шукшина
12:14
В Казани мужчина угрожает взорвать гранату
12:01
Под Москвой младенец умер от перегрева
11:52
Изменений нет: перенесший операцию муж Бабкиной пожаловался на отсутствие результата
11:49
В Ивановской области мужчина обстрелял прохожих
11:44
"Оружие массового поражения": Захарову рассмешило решение Украины по Киркорову
11:33
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 20,3 тысячи
11:27
Под Красноярском водителя скорой ранили выстрелом в затылок
11:24
"Нет больше свидетелей": развязавшей секc-скандал Прокловой нанесли новый удар
11:06
"Папа подарил": сын Рудковской похвастался дорогим подарком
11:05
У российского банка отозвали лицензию
10:43
И все-таки ковид: близкие Долиной рассказали о ее состоянии
10:30
У украинского актера истерика: Одесса и Харьков хотят в Россию
10:28
В Петербурге скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
10:24
В московском метро пассажир упал на пути
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не могла предположить, чем закончится": Макеевой стало плохо после встречи с соперницей
"Кто дал вам право?!": Захарова осадила министра обороны Германии
"Говорит, что я продажный альфонс": пасынок Макеевой влез в скандальные любовные разборки
Все-таки запретили: затея Бузовой с коньяком с треском провалилась
Стали известны подробности о новом возлюбленном Ольги Бузовой: Дава кусает локти
Ковалевский призвал силовиков к борьбе против Лукашенко: Ваша жизнь – разменная монета
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Мои горячие друзья": жаркие объятия Киркорова с мужчинами вызвали ажиотаж

"Мои горячие друзья": жаркие объятия Киркорова с мужчинами вызвали ажиотаж

Филипп Киркоров поделился кадрами с музыкального фестиваля "Жара".
прочитано 413 раз

Король российской эстрады опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото с мероприятия. "Жара и мои горячие друзья!", – подписал серию снимков с коллегами.

ПО ТЕМЕ

"Новость дня": Киркоров взвыл из-за вопиющей несправедливости

"Мерзость! Провокация!": сыгравшему свадьбу с Манукяном Киркорову пригрозили прокуратурой

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Филипп Киркоров позировал с рядом отечественных звезд. В его цепких объятиях на фотографиях можно увидеть певцов Александра Панайотова, Эмина Агаларова, Григория Лепса, Николая Баскова. Помимо мужчин-друзей засветились в кадре и подруги артиста – Лолита Милявская, Полина Гагарина и другие.

На фото Филипп Киркоров предстал в солнечно-летнем наряде. Желтый пиджак, широкополая шляпа, белая с принтом футболка, завитые кудри – по поводу образа исполнителя развернулась целая дискуссия. снимки знаменитости вызвали ажиотаж в комментариях.

Одним яркий имидж звезды понравился, другие же посчитали его чересчур броским. "Какой крутой пиджак и шляпа! Шикарный, необычный, жаркий образ. Желтый цвет в Японии – цвет королей! Но вы король в любой одежде!", "Вы такой летний, сочный и яркий", – высказались поклонники Филиппа Киркорова.

"Это полное барахло", "Как хочется видеть нормального мужчину, а не клоуна", – раскритиковали певца хейтеры. Также фолловеры поинтересовались, почему на фото артиста нет его подруги Ольги Бузовой. Но Филипп Киркоров предпочел не отвечать на этот вопрос. Некоторые заподозрили, что они снова поссорились.

Напомним, ранее певец сообщил, что его внесли в черный список на Украине. Филипп Киркоров возмущен решением властей Незалежной.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 18:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Гей-парад", свадебный лимузин и совместный клип: как развиваются отношения Киркорова и Манукяна

комментарии

Ответить:

Гость780861
Пожаловаться Ответить
Зачем спрашивать про Бузову, Киркорову платят,чтобы он ухаживал за ней, проходит время договора и все ,зачем ему чмо бузова ?,они не поссорились ,она приходила в гримерку ,липла, правда к детям,как всегда ублажала их,зная, что их расположение к ней ,могут сыграть хорошую службу ,ведь она дорогие подарки дарит детям и спрашивает, у дочери Фили ,"Как она скучает, по тёте Оле ,если да,тогда папе скажи , и я приеду" Вот так мерзким ,холодным ужиком хочет просочиться ,это чудовище к филе в дом ,но его дом не наркологическая клиника ,пусть отвалит от Филиппа и его детей
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сюткин провел над сыном обряд

Поклонники отреагировали на событие
Шоу-бизнес

"Можно и нужно": Пригожин об интимных забавах в жару

Продюсер нашел спасение
Шоу-бизнес

"Нет больше свидетелей": развязавшей секc-скандал Прокловой нанесли новый удар

Поступок актрисы раскритиковали
Шоу-бизнес

"Отважиться и рвануть через МКАД": появились данные о состоянии онкобольного Сафронова

Он проходит лучевую терапию

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+