"Новость дня": Киркоров взвыл из-за вопиющей несправедливости

Филипп Киркоров сообщил сенсационное и шокирующее известие. Певца, являющегося народным артистом Украины, внесли в черный список Незалежной.

"Тем, что произошло, надо гордиться! Новости Украины выглядят как из мира фантастики. Но это реальность", – с горьким сарказмом отметил в своем инстаграм-аккаунте исполнитель. Филипп Киркоров рассказал, что его телефон уже с утра оборвали журналисты с вопросами.

"Новость дня: я признан угрозой для нацбезопасности Украины", – поделился певец. Филипп Киркоров считает, что таким образом некоторые недалекие чиновники пытаются набрать себе бонусов, "паразитируя на лозунгах и политической пропаганде".

По словам артиста, они не понимают, что творчество нынче не запретишь. Филипп Киркоров просто взвыл от подобной несправедливости. При этом он отметил, что в каком-то смысле благодарен этим чиновникам за то, что они своей глупостью помогают ему становиться еще популярнее.

Филипп Киркоров убежден, что подобные действия украинских властей отражают ненависть в России. "Мне жаль миллионы поклонников, мне хочется пожелать, чтобы власти их страны скорее подружились со своей головой. Но я продолжаю любить Украину, но не как государство, а как страну, ведь мы все вышли из одной страны", – высказался король российский эстрады.