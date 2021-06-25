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Шоу-бизнес
Тимберлейк встал горой за бывшую возлюбленную Спирс после ее пугающих откровений

Тимберлейк встал горой за бывшую возлюбленную Спирс после ее пугающих откровений

Накануне Бритни Спирс впервые за долгое время открыто выступила против своего отца в суде.
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Звезда нулевых рассказала об ужасах, которые ей пришлось пережить из-за тотального контроля, а также поделилась условиями "содержания". По словам артистки, она устала от того, что не может распоряжаться собственным телом. Например, 39-летняя певица мечтает об еще одном ребенке, однако ее принудили поставить внутриматочную спирать, которая не позволяет забеременеть.

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Бритни Спирс отметила, что опекунство приносит ей больше вреда, чем пользы. Артистка заявила, что уже много лет находится в депрессии и испытывает проблемы со сном. Звезда надеется, что суд примет во внимание жалобы и позволит самостоятельно распоряжаться своей жизнью, без участия отца.

После скандального выступления Бритни Спирс ее бывший молодой человек Джастин Тимберлейк встал на ее сторону. Музыкант в своем твиттер-аккаунте заявил, что все должны поддержать артистку в непростое время, несмотря на прошлые обиды. По словам актера, ни одна женщина не должна быть ущемлена в праве самостоятельно распоряжаться своим телом.

Помимо Джастина Тимберлейка на защиту Бритни Спирс встал ее бойфренд Сэм Асгари, а также другие звезды: Марайя Кэри, Сара Джессика Паркер, Роуз Макгоуэн, Хлое Кардашьян. В своих блогах они написали слова в поддержку певицы и отметили, что надеются на справедливое решение по этому вопросу.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 04:08 Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
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