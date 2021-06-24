Тотальный контроль, подавление и принуждение: отчаявшаяся Спирс мечтает избавиться от отца

Недавно Бритни Спирс рассказала судье о своих страданиях, связанных с опекунством ее отца. По словам дивы, ее жизнь можно сравнить лишь с рабством.

Артистка заявила, что отношения с отцом постепенно перетекли в тотальный контроль. Она борется с ним уже около семи лет, но никакого результата за это время не добилась. Еще в 2014 году звезда отметила, что положение дел ее совершенно не устраивает. Тогда она рассказала, что Джейми Спирс хочет контролировать все сферы ее жизни.

По словам Бритни Спирс, общение с родителем в какой-то момент переросло в постоянное подавление и принуждение. Мужчина заставлял ее выходить на сцену даже с высокой температурой. Все дело в том, что, помимо ежемесячного оклада в 16 тысяч долларов, он получал и процент с выступлений наследницы. Из-за этого пропуски концертов были просто невыгодны мужчине. Однажды дива решила поспорить с ним, так она оказалась в психиатрической лечебнице. Артистка утверждает, что в медицинском учреждении ее удерживали против воли.

Уже сейчас поведение отца стало невыносимым. Он хочет контролировать все: начиная от отношений певицы, друзей, заканчивая цветом ее шкафа. Так, в 2016 году Бритни начала встречаться с Сэмом Асгари, а отец сделал все, чтобы помешать роману.

В прошлом году артистка обратилась в суд с просьбой отменить опекунство, либо заменить отца на другого человека. Однако тогда ее никто не послушал. Сейчас Бритни Спирс выступила с новыми откровениями и ожидает ответа.

