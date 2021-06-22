Тимберлейк перестал скрывать детей от публики

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил считаются одной из самых закрытых пар Голливуда.

Артисты предпочитают делиться с поклонниками творчеством и рассказывать о социально значимых проектах, а вот про личную жизнь говорить не любят. У супругов подрастают двое детей: шестилетний Силас и 11-месячный Финеас.

Накануне в США отмечали День отца. Джессика Бил в своем блоге опубликовала снимки с детьми и супругом. Звезда призналась ему в любви и поблагодарила за все, что он делает для семьи. В шуточном послании актриса рассказала, что муж обожает детей даже после тяжелой рабочей ночи, когда они шумят и бросаются едой.

Джастин Тимберлейк в своем инстаграм-аккаунте также опубликовал несколько снимков с детьми. На кадрах певец играет с сыновьями в приставку. На фотографиях не видно лиц мальчиков. Впрочем, это уже прогресс, ведь раньше артисты не показывали малышей даже со спины.

Напомним, второй ребенок появился в семье Джессики Бил и Джастина Тимберлейка после скандала. Артиста поймали на измене: якобы он целовался с девушкой на вечеринке. Судя по всему, супруга простила мимолетную интрижку, и в 2020-м у пары появился еще один сын. О рождении наследника они объявили осенью прошлого года. Джессика Бил тщательно скрывала беременность, поэтому для многих новость о прибавлении пары стала шоком.