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Шоу-бизнес
"Это постоянный крик!": тяжелобольная экс-супруга Аршавина открестилась от Барановской

"Это постоянный крик!": тяжелобольная экс-супруга Аршавина открестилась от Барановской

Алиса Казьмина утверждает, что никогда не уводила футболиста из семьи. Однако, в итоге, он поступил с ней так же, как и с Юлией Барановской.
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Бывшая супруга Андрея Аршавина стала гостьей программы "Лучше – правду". Ведущий поинтересовался у нее, какие отношения сложились между ними и обращалась ли она к звезде. Высказывание возмутило диву. Она подчеркнула, что знает Юлию уже 15 лет, но не понимает, по какой причине она должна звонить ей и извиняться. Позиция "жертвы", которую, по мнению журналистки, выбрала ведущая ей не близка.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Алиса Казьмина спросила Сурена Каграманова, выглядит ли Юлия Барановская как жертва все эти годы. Они пришли к единогласному выводу, что внешний вид ведущей совершенно не указывает на то, что ей плохо. Алиса подчеркнула, что знаменитость "могла бы помочь" ей. Она убеждена, что оказалась в куда более тяжелом положении.

Однако поведение теледивы ее вовсе не удивляет. По словам Алисы, она – человек крайне непростой. Чтобы понять всю сущность Юлии она предложила ведущему посмотреть передачу "Мужское / Женское". "Вот то же, это постоянный крик!" – рассказала журналистка.

Отказалась бывшая супруга Андрея Аршавина даже работать вместе с Юлией Барановской. Она отметила, что, несмотря на то, что закончила факультет журналистики, считает себя слишком интересным человеком. Именно поэтому ей хочется, чтобы интервью брали у нее, а не она выступала в роли интервьюера. Алиса призналась, что мечтает о том моменте, когда ничто не будет связывать ее с семьей Барановской.

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Юлия Барановская. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 09:35 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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Аршавин променял жену на сексуальную модель

комментарии

Ответить:

Гость781081
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Молодец, дай Бог тебе здоровья! А Барановская, ну, что Барановская - это чудо природы! Чем она кичится, что была сожительницей, родила троих, знала от кого рожать, алименты миллионные идут, а детей воспитывают няни , она только с ними фотографируется. Короче, продуманка без образования. Просто, фортуна на ее стороне.
Гость782373
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Алиса тяжело "больна" на голову. Она неисправима. И пока она неисправима и не поставит свою психику на место, у ней ничего позитивного в жизни не будет. В этой ситуации очень жаль ее детей. Судьба детей-раннее взросление. Еще немного и они поймут, что за мать им досталась. И повторюсь-мне жаль детей.
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