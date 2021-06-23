"Это постоянный крик!": тяжелобольная экс-супруга Аршавина открестилась от Барановской

Алиса Казьмина утверждает, что никогда не уводила футболиста из семьи. Однако, в итоге, он поступил с ней так же, как и с Юлией Барановской.

Бывшая супруга Андрея Аршавина стала гостьей программы "Лучше – правду". Ведущий поинтересовался у нее, какие отношения сложились между ними и обращалась ли она к звезде. Высказывание возмутило диву. Она подчеркнула, что знает Юлию уже 15 лет, но не понимает, по какой причине она должна звонить ей и извиняться. Позиция "жертвы", которую, по мнению журналистки, выбрала ведущая ей не близка.

Алиса Казьмина спросила Сурена Каграманова, выглядит ли Юлия Барановская как жертва все эти годы. Они пришли к единогласному выводу, что внешний вид ведущей совершенно не указывает на то, что ей плохо. Алиса подчеркнула, что знаменитость "могла бы помочь" ей. Она убеждена, что оказалась в куда более тяжелом положении.

Однако поведение теледивы ее вовсе не удивляет. По словам Алисы, она – человек крайне непростой. Чтобы понять всю сущность Юлии она предложила ведущему посмотреть передачу "Мужское / Женское". "Вот то же, это постоянный крик!" – рассказала журналистка.

Отказалась бывшая супруга Андрея Аршавина даже работать вместе с Юлией Барановской. Она отметила, что, несмотря на то, что закончила факультет журналистики, считает себя слишком интересным человеком. Именно поэтому ей хочется, чтобы интервью брали у нее, а не она выступала в роли интервьюера. Алиса призналась, что мечтает о том моменте, когда ничто не будет связывать ее с семьей Барановской.

