"Лица нет, живот разрезан": всплыли ужасающие детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина

Улучшений в самочувствии Алисы Казьминой пока не наблюдается. Теперь она заявила, что публика не знает и о половине ее бед.

Тяжелый недуг сразил некогда красивую женщину после расставания с футболистом. Многие, как и она сама, долгое время утверждали, что она невероятно любила спортсмена, но даже глубокое чувство не заставило его остаться. Какое-то время назад у дивы диагностировали аутоиммунный некроз. Некоторые пытались уличить ее в неудачной пластике, но сомнения быстро рассеялись.

Сейчас бывшая жена Андрея Аршавина живет в его загородном доме. Однако долго это не продлится. Особняк официально принадлежит его матери, которая намерена выселить экс-невестку в ближайшие сроки. Суд уже вынес свое решение, а тяжелобольная женщина отметила, что у нее опускаются руки, сил бороться больше нет.

Теперь Алиса Казьмина решила рассказать правду. Сегодня на ютуб-канале "Лучше – правду" выйдет выпуск с ее участием, а пока создатели опубликовали анонс в своем "Инстаграме". "Лица нет, живот изрезан", – рассказала экс-избранница футболиста. Она подчеркнула, что, вдобавок ко всему, у нее еще перевязаны все ноги.

В интервью дива раскрыла детали своего состояния, а также рассказала о непростом разрыве с Андреем Аршавиным. Она отметила, что в какой-то момент футболист вернулся из очередной поездки и просто прошел мимо. Заговорила Алиса и об отношениях с Юлией Барановской. По ее мнению, она не должна общаться с ведущей просто потому, что спортсмен поступил с ними одинаково.