"Психопат, трус, не мужчина": сраженная страшным недугом экс-супруга публично врезала Аршавину

Алиса Казьмина стала гостьей популярной программы "Лучше – правду". Она поделилась откровениями.

В какой-то момент ведущий напомнил, что бывшая жена Андрея Аршавина пережила невероятно много боли и стресса. Отметим, после расставания с футболистом ее жизнь просто перевернулась. У дивы был диагностирован аутоиммунный некроз, а затем и несколько других недугов. Огромное количество времени и средств было потрачено на восстановление. Теперь бывшая свекровь старается выселить ее из дома, и суд уже встал на ее сторону.

Сурен Каграманов предложил Алисе Казьминой публично обратиться к экс-супругу. Сопротивляться она не стала. Она сообщила, что ругаться устала, больше ей совсем не хочется ссор. "Ты – психопат, трус, не мужчина", – заявила вдруг тяжелобольная женщина. Она считает бывшего мужа человеком слабым.

Однако Алиса полагает, что от ее слов ничего бы не изменилось, так как подобные вещи уже говорили некоторые люди. По мнению бывшей жены, Андрей Аршавин от таких высказываний лишь становится еще популярнее, просто это "плохой пиар".

Поинтересовался ведущей и отношением экс-избранницы спортсмена к Юлии Барановской. Она ответила, что не стала бы контактировать со знаменитостью, так как в жизни она совсем другая. Не хотела бы она и работать вместе с Юлией. По словам Алисы, ей вовсе не интересна эта сфера деятельности.

