56-летняя Элизабет Херли вывалила напоказ наливную грудь

Звезда Голливуда в очередной раз продемонстрировала роскошную фигуру. Подтянутости и стройности Элизабет Херли могут позавидовать даже молоденькие девушки.

В своем инстаграм-аккаунте актриса выложила эротичный снимок в распахнутом белом халате. В кадре видна обнаженная красивая грудь Элизабет Херли.

Несмотря на далеко не молодой возраст, знаменитость не стесняется показывать свое тело. И артистке есть чем гордиться. На фото звезда распустила длинные волосы и приоткрыла рот.

Поклонники восхитились женственностью модели и осыпали ее комплиментами. Они сошлись во мнении, что годы не властны над Элизабет Херли. Смелый кадр быстро набрал десятки тысяч лайков.

Как писал "Дни.ру", актриса тщательно следит за фигурой и за тем, что ест. Звезда признавалась, что ей просто держать себя в руках и не срываться на всякие "вредности", поскольку однажды она отравилась. Актрисе даже пришлось лежать в клинике. Теперь Элизабет Херли даже смотреть не может на фастфуд.



Элизабет Херли — модель, актриса, дизайнер и продюсер. Уроженка Англии владеет брендом пляжной одежды. Напомним, знаменитость 13 лет была в отношениях с коллегой Хью Грантом. После расставания артист стал крестным ее сына, появившегося на свет от миллионера Стива Бинга.