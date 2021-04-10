55-летняя звезда Голливуда показала прелести в леопардовом мини-бикини

В этом году Элизабет Херли исполнится 56 лет. Несмотря ни на что, актриса радует поклонников откровенными снимками.

Артистка тщательно следит за фигурой и за тем, что потребляет в пищу. В одном из интервью знаменитость призналась, что ей довольно просто держать себя в руках и не срываться на всякие "вредности", так как однажды она отравилась. Интоксикация была настолько сильной, что ей пришлось лежать в больнице под капельницами. С тех пор Элизабет Херли даже смотреть не может на фастфуд.

В личном блоге звезда сериала "Сплетница" поделилась откровенной фотографией в купальнике. Артистка предстала в мини-бикини леопардовой расцветки. Небольшие треугольники ткани прикрывают лишь самые интимные части тела знаменитости. Стоит отметить, что выглядит актриса невероятно: стройные ноги, упругая грудь и подкаченный живот.

Поклонники пришли в восторг от фигуры Элизабет Херли. "Выглядишь невероятно", "Да уж, просто бомба!", "Такая красивая", "Вау, вот это фигура", "Выглядишь великолепно!" – написали пользователи Сети.

Напомним, ранее в интернете обсуждали внешность сына Элизабет Херли Дэмиана. Молодой человек делает первые шаги в модельном бизнесе и принимает участие в рекламных кампаниях косметических брендов. Юноша не стесняется появляться на обложках журналов с макияжем и укладкой.

Некоторые пользователи Сети не понимают: Дэмиан совершает трансгендерный переход или же у него просто такой стиль? Впрочем, актриса не обращает внимания на пересуды и во всем поддерживает сына.