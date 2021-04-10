55-летняя звезда Голливуда показала прелести в леопардовом мини-бикини

Артистка тщательно следит за фигурой и за тем, что потребляет в пищу. В одном из интервью знаменитость призналась, что ей довольно просто держать себя в руках и не срываться на всякие "вредности", так как однажды она отравилась. Интоксикация была настолько сильной, что ей пришлось лежать в больнице под капельницами. С тех пор Элизабет Херли даже смотреть не может на фастфуд.
В личном блоге звезда сериала "Сплетница" поделилась откровенной фотографией в купальнике. Артистка предстала в мини-бикини леопардовой расцветки. Небольшие треугольники ткани прикрывают лишь самые интимные части тела знаменитости. Стоит отметить, что выглядит актриса невероятно: стройные ноги, упругая грудь и подкаченный живот.
Поклонники пришли в восторг от фигуры Элизабет Херли. "Выглядишь невероятно", "Да уж, просто бомба!", "Такая красивая", "Вау, вот это фигура", "Выглядишь великолепно!" – написали пользователи Сети.
Напомним, ранее в интернете обсуждали внешность сына Элизабет Херли Дэмиана. Молодой человек делает первые шаги в модельном бизнесе и принимает участие в рекламных кампаниях косметических брендов. Юноша не стесняется появляться на обложках журналов с макияжем и укладкой.
Некоторые пользователи Сети не понимают: Дэмиан совершает трансгендерный переход или же у него просто такой стиль? Впрочем, актриса не обращает внимания на пересуды и во всем поддерживает сына.
Популярные темы форума
Постоянно ем
Весна пришла
Звуки для релаксации
Не следуйте инструкциям гипнотизера
Арбуз или дыня?
Первый канал,что показывают?
Ответы фейкам
Натуся это трансгендер.
Букмекерская компания 1хбet на данный момент считается абсолютным лидером на российском рынке!
Зарабатывай с нами на Airdrop-<цензура>