Превращается в женщину?: Изменения облика сына известной актрисы шокировали народ

На снимке 17-летний молодой человек предстал в женственном образе. У него легкий нюдовый макияж и превосходная укладка. Кроме того, он томно приоткрыл рот. "О, рад показать вам, ребята, кое-что секретное", – подписал фото Дэмиан.
Фанаты пришли в изумление от такого необычного кадра. Как сообщает "ТВ Центр", многие отметили его сходство с родительницей. "Что мама, что сын. Идеально!", "Ого… Прямо как мама!" – высказались фолловеры.
Некоторые не без иронии заметили, что Дэмиан уже на парня-то и не особо похож. "Женщина", – с сарказмом написал злопыхатель.
Тем не менее самые верные поклонники, несмотря на некоторые изменения, все равно пришли восторг. "Великолепный!", "Идеальный мальчик", "Такой красивый. Мы любим тебя!" – признались обескураженные пользователи Сети.
Отметим, единственный сын Элизабет Херли пошел по стопам звездной родительницы. Дэмиан Чарльз Херли дебютировал в качестве модели. Еще год назад юноша решил попробовать силы в фешен-индустрии и заключил контракт с модельным агентством.
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