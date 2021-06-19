Продвижение за секс: у Дани Милохина нашли богатого покровителя

Глава Дирекции кинопостпродакшна Первого канала Антон Ненашев считает, что у тиктокера и музыканта Дани Милохина есть влиятельный благодетель. По-другому дизайнер не может объяснить внезапное появление 19-летнего блогера на Питерском экономическом форуме и в рекламе всем известного банка.
В Сети появился скриншот якобы поста Ненашева в "Инстаграм". В этой публикации дизайнер пишет, что у Милохина есть секс-покровитель. Дескать, Даню продвигает, вкладывая в него средства, богатый любовник. Якобы эту связь даже подтверждают источники, близкие к тиктокеру. По слухам, Антон почти сразу удалил пост, но интернет-пользователи успели сохранить его.
Не исключено, что распространяющийся в Сети скриншот – подделка. Возможно, Антон Ненашев никогда ничего не писал о Дане Милохине. Памятуя о недавнем фейковом скрине инстаграм-сторис Тины Канделаки, который активно обсуждали, можно передоложить все что угодно.
Как писали "Дни.ру", появление Дани Милохина на международном экономическом форуме вызвало у многих удивление. Молодого блогера не ожидали увидеть в качестве спикера. Например, телеведущий Иван Ургант высмеял тиктокера в собственном вечернем шоу. Телеведущий иронично заметил, что Милохин умеет экономить, раз купил авто за десять миллионов рублей.
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