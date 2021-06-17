Экс-директор взвыл из-за толпы геев на красной дорожке церемонии "Муз-ТВ"

В эфире программы "Алена, блин!" бывший генеральный директор телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал, что думает о прошедшей премии.

По словам продюсера, все, что творилось на красной дорожке, – возмутительно. Бывшего генерального директора телеканала "Муз-ТВ" поразило, что из премии убрали большое количество номинаций. Также его крайне удивило поведение некоторых гостей.

Особого внимания Арман Давлетяров удостоил Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, которые приехали на премию "Муз-ТВ" в свадебном кабриолете с толпой накаченных мужиков. Продюсеру не понравился и тиктокер Даня Милохин, выбравший для красной дорожки костюм, наполовину состоящий из розового платья.

По словам Армана Давлетярова, при нем такого просто не могло быть, и тут дело не в том, что он гомофоб. Он считает, что подобное поведение звезд не стоит видеть детям, потому что это может создать в голове неправильные образы. "Это была не красная дорожка, это был какой-то гей-парад, который просто непозволителен на таких церемониях", – уверен продюсер.

Бывший генеральный директор "Муз-ТВ" отметил, что даже проработав в индустрии 25 лет, не знал большую часть артистов, приглашенных на мероприятие. "Кто эти люди, который шли по красной дорожке и сидели в зале? Я узнавал процентов 20, максимум 30. Все остальные звезды сомнительных форматов, которые не имеют ни образования, ни элементарного уважения к зрителям", – заявил Арман Давлетяров.

По его словам, многие артисты просто покинули мероприятие, потому что им не хотелось смотреть на балаган, который устроили молодые звезды. По его словам, с премии ушли Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Игорь Гуляев.