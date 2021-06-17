Она с детства такая: вдовец Легкоступовой Фирсов обвинил ее дочь в шантаже

Юрий Фирсов рассказал, что дети покойной певицы Валентины Легкоступовой требовали денег и недвижимость.

Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова умера 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. Певица упала в собственной квартире после продолжительного загула с новоиспеченным мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым. В больнице женщине диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Она впала кому и скончалась.

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Вдовец Валентины Легкоступовой рассказал, что дети певицы до сих пор не дают ему спокойно жить. Дочь артистки Анэтта Бриль якобы требовала квартиру, рыдала и даже инсценировала попытку суицида. Яхтсмен обвинил ее в шантаже.

В интервью вдовец звезды 80-х заявил, что его совесть чиста, а в возбуждении уголовного дела по факту смерти певицы и его причастности было отказано уже семь раз. По словам Юрия Фирсова, дети часто доводили мать до отчаяния своими скандалами и завышенными запросами.

Более того, дочь Легкоступовой якобы взяла ключи от ее квартиры, пока мать была в больнице, и вынесла оттуда все деньги. Легкоступова якобы говорила Фирсову, что Анэтта с детства такая.

"Когда дочь, повзрослев, требовала квартиру, рыдала и даже инсценировала попытку суицида – Валя влезла в долги и купила квадратные метры, только бы Анэтточка была довольна", – поведал Юрий Фирсов.

Он добавил, что сын артистки тоже постоянно приносил матери проблемы. Однажды в Испании он влип в криминальную историю, после чего Легкоступовой пришлось а бесценок распродавать имущество, лишь бы вытащить своего нерадивого сынка.

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