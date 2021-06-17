Яна Поплавская открыла страшную тайну о муже: До конца своей жизни

Актриса Яна Поплавская уже семь лет состоит в отношениях. Но только сейчас она открыла страшную тайну.







Яна Поплавская познакомилась с ведущим Евгением Яковлевым, когда была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом. Но роман у пары начался только после официального развода актрисы. Тогда у нее началась новая жизнь, но только сейчас стало ясно, какой ценой это далось.

В свежем интервью Яна Поплавская призналась, что вышла замуж по расчету. С первым мужем она разводилась тяжело и долго. Расставание сопровождалось скандалами и дележкой.

Молодой шоумен вернул Яну Поплавскую к жизни. Она старше его на 12 лет, но это не смутило пару. Яковлев сразу отнесся к актрисе серьезно. Но она не сразу ответила ему взаимностью. Только с пятой или шестой попытки он смог добиться ее руки и сердца.

Поплавская и Яковлев хотели пожениться в 2020 году, но пандемия коронавируса помешала их планам. Пара надеется, что хотя бы в этом году у них все получится. К слову, Яна Поплавская и ее возлюбленный давно живут как муж и жена.

В своем "Инстаграм" актриса давно называет Евгения Яковлева своим супругом. 16 июня она поздравила его с днем рождения.

Актриса добавила, что ее муж прекрасный человек. Он построил дом, посадил дерево и обзавелся детьми. При этом он преуспел в карьере и стал успешным журналистом.

"Это значит, что Я Вышла Замуж по расчету!" — заключила Поплавская.

Подписчики Яны Поплавской присоединились к ее поздравлениям.

"Желаю Вам здоровья, удачи, семейного благополучия и счастья, изобилия, сохранить свою любовь и нежные чувства к Яне до конца своей жизни!" – написали фолловеры.