"Неуважение к зрителям": Рыжего из "Иванушек" обвинили в недостойном поведении

Блогер Александр Дубак прокомментировал неадекватные выходки звезды группы "Иванушки International" – Андрея Григорьева-Апполонова.

Недавно "Дни.ру" писали о том, что последнее выступление музыкального коллектива стало резонансным из-за странного поведения Андрея Григорьева-Апполонова. Бессменный солист группы "Иванушки International" во время концерта убегал со сцены, демонстрировал дикие танцы и даже забывал слова легендарного хита, который коллектив исполняет на протяжении многих лет.

После того, как видео с концерта появилось в Сети, многие пользователи заговорили о "проклятии Иванушек" и заподозрили, что музыкант явился на концерт в нетрезвом виде. Некоторые фанаты даже вспомнили, что у этого артиста и раньше были проблемы с алкоголем. Отчасти подтвердил эти догадки и блогер Александр Дубак. Мужчина сообщил, что ему нравятся "Иванушки", однако такое поведение музыканта он считает неуважением к зрителям. Дубак не исключает, что Григорьев-Апполонов увлекается горячительными напитками. Такое поведение, скорее всего, связано с многочисленными соблазнами звездной жизни. Блогер подчеркнул:

"Когда ты публичный человек, надо держать марку, а не надевать корону и плевать в лицо своей аудитории. Голые танцы можно оставить дома!"

Ранее "Дни.ру" также сообщали о возможном распаде группы "Иванушки International", которая продержалась на пике популярности более 25 лет.