Художник Шилов отреагировал на известие о госпитализации: Кто-то "пулю" запустил

Российский художник Александр Шилов сообщил о том, что известие о его госпитализации с коронавирусом не соответствует действительности. Деятель заверил, что в данный момент он работает на своей даче. Он добавил, что кто-то запустил "пулю" в медиаполе.
Ранее сообщалось, что Шилова якобы увезли в больницу, напоминает РИА ФАН. СМИ распространяли данные о том, что состояние художника ухудшилось.
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