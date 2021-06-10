В Хабаровске загорелось здание автосервиса

В Хабаровске произошел инцидент, данные о котором появились в российской прессе. Стало известно, что в городе загорелось здание автосервиса.
В данный момент есть информация об одном пострадавшем, передает телеканал "360". На месте работают пожарные.
В Хабаровске произошел инцидент, данные о котором появились в российской прессе. Стало известно, что в городе загорелось здание автосервиса.
В данный момент есть информация об одном пострадавшем, передает телеканал "360". На месте работают пожарные.
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