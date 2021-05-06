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Шоу-бизнес
Нет денег на курицу: многодетная Порошина рассказала о жестких финансовых проблемах

Нет денег на курицу: многодетная Порошина рассказала о жестких финансовых проблемах

Мария Порошина дала откровенное интервью, в котором рассказала о тяготах жизни в разные времена.
прочитано 1939 раз

Российская актриса Мария Порошина на протяжении жизни сталкивалась с разными проблемами. Сегодня 47-летняя актриса известна и востребована. Но так было не всегда. Когда-то она не могла даже купить семье курицу на обед. Об этом она рассказала в свежем интервью "Каравану историй".

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 Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

В 2019 году Мария Порошина родила ребенка. Имя отца малыша она до сих пор не раскрыла. Ходят слухи, что актриса родила от одного влиятельного чиновника, отношения с которым не афиширует. Сегодня она одна поднимает пятерых детей. Порошина признается, что ей нелегко делать все самой.

"Я человек домашний, семейный. Одиночество для меня — испытание", – рассказала актриса.

Мария Порошина мечтает о большой полноценной дружной семье. Для нее это счастье и вдохновение. Актриса не исключает, что однажды снова выйдет замуж.

Актрису нередко упрекают в том, что она живет на всем готовеньком. Мол, купается в роскоши, раз позволяет себе столько наследников. Однако это не так. Порошина рассказала, что знает, что такое жесткая нужда.

Напомним, что свою старшую дочь Полину Мария Порошина родила от российского актера Гоши Куценко. Сегодня девушка уже не живет с родительницей, у нее самостоятельная взрослая жизнь. Три других дочери — Серафима, Аграфена и Глафира — родились у актрисы от Ильи Древнова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Мария Порошина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 6 мая 2021, 10:42 Источник: "Караван историй" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Грусть и разочарования Марии Порошиной

комментарии

Ответить:

Гость606077
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Машка молодец, красавица, женственна, сексуальна. Родила пятерых детей, не ноет, тащит воз. Не всякий мужик способен. Поддерживает рождаемостьб и демографию на Руси, пока другие живут только для себя. Удачи, здоровья, любви и нормального мужчину.
Гость715223
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Она «поднимает» 4 детей,старшая дочь уже сама зарабатывает.
1

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