"Стала адекватным человеком": Дарья Повереннова избавилась от зависимости

У артистки была довольно бурная личная жизнь. В частности, в свое время у звезды случился роман с коллей Валерием Николаевым. Дарья Повереннова призналась, ей было очень тяжело расстаться с избранником.
Любовная зависимость заставила знаменитость бросить первого супруга и отдаться чувствам. Но жизнь с актером оказалась для нее эмоционально сложной. В итоге Дарья Повереннова впала в жуткую депрессию и никак не могла из нее выкарабкаться.
Артистка не ходила к психологам, а делилась переживаниями с дочерью. Дарья Повереннова долго не могла уйти от Валерия Николаева. Однако в конце концов приняла решение порвать с зависимыми отношениями.
Звезда отметила, что после этого ей стало легче, и она смогла начать жизнь без страданий и слез. Она рассказала, что будто протрезвела и "стала адекватным человеком".
Напомним, знаменитость в феврале этого года вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова, с котором встречалась долгие годы. У Дарьи Поверенновой есть 28-летняя дочь Полина от предыдущего брака. У ее мужа двое наследников – 34-летняя Дарья и 31-летний Никита.
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