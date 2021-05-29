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Шоу-бизнес
"Девушка выросла": Пуговка из "Папиных дочек" показала пышный бюст

"Девушка выросла": Пуговка из "Папиных дочек" показала пышный бюст

Екатерина Старшова удивила фанатов значительными изменениями во внешности.
прочитано 205 раз

Девочку, известную миллионам зрителей по роли малышки Пуговки из сериала "Папины дочки", сегодня трудно узнать. Накануне актриса доказала это поклонникам, опубликовав в своем инстаграм-аккаунте новое фото. На снимке 19-летняя Екатерина Старшова в элегантном платье на тонких бретелях и с большим декольте позирует у новогодней елки.

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Девушка призналась поклонникам, что ей вдруг захотелось волшебства, поэтому она решила продемонстрировать фанатам фото с Нового года, который у нее больше всего ассоциируется с волшебством. В ответ фолловеры Старшовой восхитились вдруг проявившейся красотой девушки и ее великолепной фигурой с пышным бюстом:

"Просто красавица, класс" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Катюша,это тыыыыы????", "Ты супер", "Вау!", "Девушка выросла".

Поклонникам очаровательной Пуговки редко удается лицезреть любимую актрису. Дело в том, что девушка закончила актерскую карьеру после участия в популярном сериале. Сейчас Екатерина учится в МГУ и планирует стать фармацевтом. Параллельно девушка подрабатывает преподавателем растяжки в одном из столичных фитнес-клубов.

Ранее "Дни.ру" писали, что поклонники очень сокрушаются из-за того, что очаровательная Екатерина Старшова решила сменить профессию.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 мая 2021, 02:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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"Папина дочка" выпятила грудь

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