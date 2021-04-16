"Какая была девочка": Пуговка из "Папиных дочек" сменила профессию

Катю Старшову все помнят совсем маленькой девочкой. Героине Пуговки умилялась вся страна.

В это трудно поверить, но сейчас Катя уже совсем не малышка. Трогательная сестра Васнецова, постоянно обнимающая большого плюшевого медведя, превратилась в настоящую красавицу. Ей уже 19 лет.

Звезда "Папиных дочек" учится в МГУ на фармацевта. От актерской профессии она отказалась давно. Шоу-бизнес совсем не привлекает Катю. С раннего детства она занималась фигурным катанием, а потому имеет отличную физическую подготовку. Теперь стало известно, что Старшова собирается использовать свои навыки.

Катя Старшова устроилась на работу. Дважды в неделю она ведет занятия по ОФП и растяжке для подрастающего поколения. Нагрузку девушка специально распределила так, чтобы она не мешала ее непростому процессу обучения в университете. Эту часть своей жизнь бывшая актриса сегодня считает самой основной для себя.

"Какая была девочка", – ностальгируют пользователи в "Инстаграме" Пуговки из "Папиных дочек". Однако Катю Старшову не напрягают эти комментарии. Чтобы всем было понятно, она с юмором отнеслась и к своему личному блогу. "Та самая Пуговка из "Папиных дочек"" – гласит описание ее профиля. У нее сохранились теплые отношения с коллегами. Недавно девушка опубликовала совместное фото с Елизаветой Арзамасовой.

Известно, что девушка хорошо учится. Она окончила школу экстерном и получила золотую медаль. Позднее Катя поступила в главный университет страны на бюджетное отделение.

