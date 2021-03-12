"Красотка такая": пышногрудая Пуговка из "Папиных дочек" восхитила Олешко

Старшова и Олешко вновь встретились спустя много лет. Артист был поражен, как выросла "папина дочка". 19-летняя Екатерина удивила Александра рассудительностью и серьезностью.
В личном "Инстаграм" актер опубликовал свежее совместное фото со Старшовой. Он добавил, что для Екатерины работа в сериале "Папины дочки" была "лишь детским приключением". "Очень интересный человек, со своей мечтой, своими целями и задачами", – восхитился девушкой артист.
Пользователи Сети обрадовались, увидев актрису любимого ситкома на снимке. По мнению подписчиков Александра Олешко, Катя Старшова выросла настоящей красавицей – естественной, с пышными формами.
"Даже не узнала ее. Такая настоящая, не накрашенная даже. Красавица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже как время летит", "Обалдеть, вначале не узнала🤩😍! И правда,как быстро время идет)))", "Как действительно летит время! Красотка такая🔥", "Не узнать ее", – рассуждают в Сети.
Напомним, Екатерине исполнилось 11 лет, когда закончился сериал "Папины дочки". К тому времени в творческой копилке юной актрисы было несколько ролей в параллельных проектах и работа в рекламе. Продолжать актерскую карьеру Старшова не стала. Она сосредоточилась на учебе и фигурном катании, которым занималась с четырехлетнего возраста. Пуговка из "Папиных дочек" уже второй год учится в МГУ на факультете фундаментальной медицины.
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