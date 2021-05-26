Отец Фриске плюнул в подлого бывшего мужа Началовой: Делает все то же, что и наш Шепелев

С прошлого года родители певицы, скончавшейся в 2019-м, пытаются продать ее роскошную квартиру в одном из элитных жилых комплексов Москвы. Они бы и рады не делать этого, но экс-супруг Юлии Началовой требует вернуть ему долю.
Несколько лет назад хоккеист Александр Фролов дал возлюбленной 20 миллионов на проведение юбилейного концерта. Взамен спортсмен попросил певицу переписать на него часть квартиры и машино-место. После смерти артистки он потребовал отдать все, что ему причитается по закону.
Отец Жанны Фриске считает, что Александр Фролов поступает подло – не по-мужски. По мнению Владимира, человек, который клялся в любви и говорил, что не сможет жить без Юли, не должен после ее смерти гнаться за наживой. "Фролов делает все то же самое, что и наш Шепелев", – уверен папа экс-солистки "Блестящих".
Он считает, что квартира должна в итоге достаться дочери Юлии Началовой Вере, учитывая, что ее покупал отец девочки Евгений Алдонин. Владимир Фриске полагает, что сложившаяся ситуация приносит беспокойство подростку. "Для дочки стресс, что продают, потому что она мамина, там все напоминает маму", – говорит папа покойной певицы.
При этом родителей Юлии Началовой мужчина не осуждает. По его словам, в случае продажи имущества есть шанс, что им хоть что-то останется. Владимир Фриске отметил, что находится в похожей ситуации, однако Дмитрий Шепелев пытается делить все его имущество, к которому даже не имеет отношения.
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