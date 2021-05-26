Близкие больного Алибасова экстренно ищут деньги на его лечение

Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсера группы "На-На" перевезли из Калининграда в Москву, поскольку тому требуется медицинская помощь. У 73-летнего музыканта проблемы с ногой и позвоночником. В московском центральном институте травматологии и ортопедии настоятельно рекомендовали Алибасову носить специальный сапожек и корсет.
По словам сына продюсера, Бари Каримович неуважительно относится к своему здоровью. Мол, он следует рекомендациям лишь в присутствии врачей. "Нас вообще не слушает. <...> Молодится и делает вид, что бессмертный Геракл", – пожаловался Алибасов-младший на своего отца.
Сейчас Алибасов испытывает финансовые трудности. Бари-младший надеется, что у группы "На-На" появятся концерты, и коллектив сможет заработать деньги на лечение своего продюсера.
Также сын Алибасова рассказал, что у музыканта улучшилась память. Якобы раньше продюсер помнил 15-20 секунд, сейчас же – три-четыре дня. Наследник знаменитости считает это большим достижением.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Лидия Федосеева-Шукшина с нетерпением ждет встречи с Бари Алибасовым. Актриса тяжело переживает разлуку с бывшим мужем.
Популярные темы форума
Вкусненькое
Порча
Криптюшки
Любимый не хочет жениться
Китайский и арабский
Увидел свою девушку с другим
Смех или грех?
Натусик - любитель барбарисок.
седые волосы что делать
А вы встречали абьюзеров?