Борисова увиделась с госпитализированной дочерью через закрытое окно

На днях в своих социальных сетях Дана Борисова опубликовала инстаграм-сторис. Она поделилась с подписчиками информацией о том, что приехала навестить дочь Полину в психиатрический центр.
Однако встретиться с ребенком Дане удалось только через закрытое окошко. Недавно Полина была госпитализирована. Борисова сразу оказалась рядом и сопровождала дочь, а чем активно писала в своем блоге.
Как утверждает телеведущая, утром Полина себя неважно чувствовала. А уже после первого урока произошло ужасное.
По словам Даны Борисовой, первые признаки этого она стала замечать еще в апреле. Телеведущая нашла в ванной полотенца с каплями крови. Дочь сказала, что поранилась их собака, но мать не поверила.
Психотерапевт Полины уверил Дану, что нельзя расценивать произошедшее как попытку попрощаться с жизнью. Таким необычным образом, как объяснил врач, девочка справляется со стрессом из-за непростых отношений с отцом и привлекает к себе снимание.
Отметим, что многие российские звезды бурно отреагировали на новость о нестабильном психическом состоянии дочери Даны Борисовой. Так, Ксения Собчак заявила, что поведение телеведущей крайне странное, ведь после тревожного случая Полина выкладывала сторис в Инстаграм со смайликами и подробно рассказывала о случившемся. Собчак считает, что Дана хайпится на этой теме.
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