"В животе все вырезали": Смерть звезды "Приключений Буратино" обросла новыми подробностями

Стали известны детали кончины Татьяны Проценко. Женщину безнадежно сломила онкология.

Актриса Татьяна Проценко запомнилась россиянам по роли Мальвины из фильма "Приключения Буратино". Она ушла из жизни 19 мая 2021 года в возрасте 53 лет. Слухи о том, что артистка страдала от рака, подтвердилась. О том, что произошло со звездой, сообщил сын усопшей знаменитости Владимир Войтюк.

Журналисты канала НТВ связались с наследником покойной артистки и узнали шокирующие факты о том, как Татьяна Проценко переносила тяжелый недуг. У нее была последняя стадия рака кишечника, метастазы безжалостно распространились по организму. Прошедшая огонь и воду знаменитость умирала в страданиях.

По словам Владимира Войтюка, вследствие онкологии звезде сделали операцию по удалению груди, но это было не единственным серьезным хирургическим вмешательством. Болезнь развивалась так стремительно и масштабно, что Татьяна Проценко была вынуждена расстаться с жизненно важными органами. "Ей в животе все вырезали", — выразился наследник знаменитости. Мужчина добавил, что такого рода процедуры женщине было тяжело перенести даже с психологической точки зрения.



Владимир Войтюк с горечью переносит траур, ему трудно смириться с потерей. По его словам, перед кончиной Наталья Проценко излучала тепло и доброту с утроенной силой, несмотря на то, что испытывала ужасные муки.

