Безутешный супруг рассекретил детали похорон звезды "Приключений Буратино"

Муж исполнительницы роли Мальвины – Татьяны Проценко сообщил, что на прощание с ней могут не пустить даже родных.

Алексей Войтюк рассказал, что в семье 53-летней покойной знаменитости нашли коронавирус. Артист не стал озвучивать место и время похорон актрисы. Он объяснил, что родным Татьяны Проценко строго запретили обнародовать эту информацию.

По словам журналиста, близким звезды советского кинофильма поставили жесткие ограничения по числу людей на похоронах. Также на прощании с Татьяной Проценко не должно быть СМИ, передает Пятый канал.

Войтюк также сообщил, что COVID-19 выявили перед смертью и у Татьяны Проценко. Напомним, актриса три года боролась с раком. Она до последнего верила в то, что победит болезнь, но чуда не произошло. О смерти артистки стало известно 19 мая.

Как писали "Дни.ру", Татьяна Проценко рассказывала, что в молодости часто влюблялась, но первый брак оказался неудачным. Знаменитость пережила и пьянство мужа, и измены. В семье появилась на свет дочь Анна, но в итоге пара решила расстаться.

Со вторым супругом "советская Мальвина" познакомилась на работе. Актриса трудилась редактором в корпоративном журнале, где Алексей Войтюк был верстальщиком. У четы родился общий сын Владимир.