В Грузии на съемках фильма умер актер

У казахстанского актера Фархата Абдраимова во время съемок фильма в Грузии остановилось сердце, передает телеканал "360". Мужчина умер. Ему было 55 лет.
У казахстанского актера Фархата Абдраимова во время съемок фильма в Грузии остановилось сердце, передает телеканал "360". Мужчина умер. Ему было 55 лет.
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