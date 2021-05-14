"Не хватает только домика у моря": Маша Вебер удивила суммами своих доходов и трат

Имя Маши Вебер стало известно общественности в 2003 году, когда певица попала в телепроект "Фабрика звезд-3". Потом она несколько лет пела в группе "Тутси". Ее романс бизнесменом Парвизом Ясиновым обсуждала вся страна. Потом он ушел к Юлии Волковой, которую тоже в итоге бросил с ребенком. Как и на что сегодня живет певица? Об этом она рассказала корреспонденту "Дни.ру" на "Празднике на миллион" от "Русского радио".



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