"Не хватает только домика у моря": Маша Вебер удивила суммами своих доходов и трат

"Для комфортной жизни мне с ребенком в месяц нужно зарабатывать хотя бы тысяч 300", – призналась Вебер. Стоит заметить, что по последним статистическим данным средняя зарплата в Российской Федерации с 2021 года составляет 42 550 рублей.
При этом Маша призналась, что если у нее есть работа, то и в месяц она может получить и больше, а если концертов нет, то случается порой даже экономить. "Моя самая большая статья расходов – это продукты, – пояснила артистка. – А вот одежду в последнее время редко покупаю – я не шопоголик".
По заверению Вебер, она не экономит на ресторанах, вкусной еде, отдыхе, массажах и спортзалах – "на всем, что делает меня красивой и молодой", как говорит сама исполнительница. "Яхты у меня нет, а машина и квартира имеются, – улыбается Маша. – Для полного счастья не хватает только домика у моря".
Ранее в интервью "Дни.ру" артистка призналась, что между ею и бывшим мужем нет недомолвок, он помогает растить сына. "Мы нормально общаемся, иногда видимся, – призналась Маша. – Он регулярно приезжает к ребенку, помогает воспитывать и поднимать его, чем может. Никаких проблем между нами нет, все вопросы давно сняты".
Популярные темы форума
Собчак
Я в восторге, заяц это Тимурр мур
Одинокий
Хочу родить ребенка, а он против
Сплю с женатым
Смотрите холостяк с Тимати?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?
Как поддерживать страсть в отношениях?