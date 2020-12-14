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Шоу-бизнес

"Он регулярно приезжает": Маша Вебер откровенно об отношениях с бывшим мужем Парвизом Ясиновым

Мария Вебер. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
У певицы Маши Вебер от отношений с бизнесменом Парвизом Ясиновым подрастает сын Оскар. И именно благодаря ребенку артистка поддерживает нормальные отношения с бывшим мужем. В чем откровенно призналась корреспонденту "Дни.ру" за кулисами музыкальной премии "Золотой граммофон".
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"Мы нормально общаемся, иногда видимся, – призналась Маша. – Месяц назад где-то встречалась. Он регулярно приезжает к ребенку, помогает воспитывать и поднимать его, чем может. Никаких проблем между нами нет, все вопросы давно сняты".

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Рассказала певица и про то, как растет ее сын-подросток Оскар. "Он увлекается сноубордом, настольным теннисом, прыгает на батуте, – хвастается Маша. – И в школе он хорошо учится, без "троек".

Сын, конечно, гордится, что у него такая красивая, талантливая и знаменитая мама. Хотя автографов для друзей не просит и песен ее не слушает. "Это другое поколение, которое любит другую музыку, – пояснила Вебер. – Хотя новые композиции я показываю. Вообще, скажу честно, моя музыка дома почти не играет. Максим, можем вместе с сыном попеть под гитару то, что я сочиняю".

Напомним, имя Маши Вебер стало известно общественности в 2003 году, когда певица попала в телепроект "Фабрика звезд-3". Потом она несколько лет пела в группе "Тутси". Ее романс бизнесменом Парвизом Ясиновым обсуждала вся страна. Потом он ушел к Юлии Волковой, которую тоже в итоге бросил с ребенком.

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Автор: 14 декабря 2020, 12:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Вся колода": Юлианна Караулова рассказала о звездном списке гостей на день рождения

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