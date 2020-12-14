"Он регулярно приезжает": Маша Вебер откровенно об отношениях с бывшим мужем Парвизом Ясиновым

"Мы нормально общаемся, иногда видимся, – призналась Маша. – Месяц назад где-то встречалась. Он регулярно приезжает к ребенку, помогает воспитывать и поднимать его, чем может. Никаких проблем между нами нет, все вопросы давно сняты".
Рассказала певица и про то, как растет ее сын-подросток Оскар. "Он увлекается сноубордом, настольным теннисом, прыгает на батуте, – хвастается Маша. – И в школе он хорошо учится, без "троек".
Сын, конечно, гордится, что у него такая красивая, талантливая и знаменитая мама. Хотя автографов для друзей не просит и песен ее не слушает. "Это другое поколение, которое любит другую музыку, – пояснила Вебер. – Хотя новые композиции я показываю. Вообще, скажу честно, моя музыка дома почти не играет. Максим, можем вместе с сыном попеть под гитару то, что я сочиняю".
Напомним, имя Маши Вебер стало известно общественности в 2003 году, когда певица попала в телепроект "Фабрика звезд-3". Потом она несколько лет пела в группе "Тутси". Ее романс бизнесменом Парвизом Ясиновым обсуждала вся страна. Потом он ушел к Юлии Волковой, которую тоже в итоге бросил с ребенком.
Популярные темы форума
Путин не вор
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Отвратительное
Залетела!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Изменила будущему супругу
В Алкашей вселяются черти
Трусы
Лечение гомосексуализма