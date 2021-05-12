"Перепой налицо": россияне вывели на чистую воду загрустившую Волочкову

В свои социальные сети балерина выложила серию кадров с райского курорта. "Мне сегодня стало грустно немного, и я пошла развеяться в СПА", – написала Волочкова.
Фолловеры артистки бурно отреагировали на пост. Мнение комментаторов разделилось. Одни осудили звезду за злоупотребление спиртными напитками и нашли в этом причину затяжной депрессии. Народ и раньше подозревал балерину в излишнем пристрастии к алкоголю. Новый пост Волочковой снова подтвердил такие догадки подписчиков. Фолловеры сразу же заметили следы употребления спиртного и поделились:
"Грусть приходит от зависимостей. Это естественно. Но лучше нормально питаться и не добирать калории алкоголем", "Перепой налицо, первый признак этого действа – депрессивное состояние".
Другая часть аудитории обвинила Анастасию Волочкову в излишне крепких объятиях с персоналом. По их словам, это нарушение личного пространства людей и их комфорта.
"Зачем так обниматься с персоналом", – высказалась одна из подписчиц.
Также балерину осудили за несвежий внешний вид, отсутствие вкуса в одежде, некрасивую фигуру и неудачный ракурс. Комментаторы считают, что Волочкова зажралась, раз ездит туда без дочери и грустит в таком шикарном отеле. А ведь стоимость номеров в нем начинается от 40 тысяч рублей в сутки.
Также подписчики отметили, что неуместно публиковать такие фотографии сразу после произошедших в Казани событий. Кроме того, сама Волочкова вчера выразила соболезнования семьям погибших и выложила фотографию горящей свечи.
"Как же она уже надоела , каждый шаг свой комментирует. Дети погибли, а мы должны думать о ее отдыхе", – поделился комментатор.
И лишь малая часть фолловеров поддержала Волочкову. Они отметили, как прекрасно выглядет отдохнувшая Волочкова, и пожелали ей скорейшего выздоровления.
Напомним, что недавно Анастасия Волочкова показала общественности нового избранника Олега. На Мальдивские острова пара улетела вместе, где, по словам балерины, они пребывают в полном восторге и наслаждаются природой и друг другом.
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