"Перепой налицо": россияне вывели на чистую воду загрустившую Волочкову

После публикации фотографии с Мальдив в сторону Волочковой посыпались оскорбления и осуждение.

Продолжение: "Не волнует, что трагедия в Казани": оголившуюся в день траура Волочкову закидали камнями

В свои социальные сети балерина выложила серию кадров с райского курорта. "Мне сегодня стало грустно немного, и я пошла развеяться в СПА", – написала Волочкова.

Фолловеры артистки бурно отреагировали на пост. Мнение комментаторов разделилось. Одни осудили звезду за злоупотребление спиртными напитками и нашли в этом причину затяжной депрессии. Народ и раньше подозревал балерину в излишнем пристрастии к алкоголю. Новый пост Волочковой снова подтвердил такие догадки подписчиков. Фолловеры сразу же заметили следы употребления спиртного и поделились:

"Грусть приходит от зависимостей. Это естественно. Но лучше нормально питаться и не добирать калории алкоголем", "Перепой налицо, первый признак этого действа – депрессивное состояние".

Другая часть аудитории обвинила Анастасию Волочкову в излишне крепких объятиях с персоналом. По их словам, это нарушение личного пространства людей и их комфорта.

"Зачем так обниматься с персоналом", – высказалась одна из подписчиц.



Также балерину осудили за несвежий внешний вид, отсутствие вкуса в одежде, некрасивую фигуру и неудачный ракурс. Комментаторы считают, что Волочкова зажралась, раз ездит туда без дочери и грустит в таком шикарном отеле. А ведь стоимость номеров в нем начинается от 40 тысяч рублей в сутки.

Также подписчики отметили, что неуместно публиковать такие фотографии сразу после произошедших в Казани событий. Кроме того, сама Волочкова вчера выразила соболезнования семьям погибших и выложила фотографию горящей свечи.

"Как же она уже надоела , каждый шаг свой комментирует. Дети погибли, а мы должны думать о ее отдыхе", – поделился комментатор.

И лишь малая часть фолловеров поддержала Волочкову. Они отметили, как прекрасно выглядет отдохнувшая Волочкова, и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Напомним, что недавно Анастасия Волочкова показала общественности нового избранника Олега. На Мальдивские острова пара улетела вместе, где, по словам балерины, они пребывают в полном восторге и наслаждаются природой и друг другом.