Обтянувшая дряблое тело полупрозрачным комбинезоном Бритни Спирс напугала народ

Фанаты в очередной раз обеспокоились состоянием Бритни Спирс, которая исполнила для них странный танец.

Последнее время подписчики инстаграм-аккаунта, принадлежащего звезде нулевых, испытывают некоторое недоумение от контента. Артистка то и дело публикует видео несуразных танцев в своем исполнении, а также пытается следовать трендам "Тик-тока", что тоже выглядит сомнительно.

В прошлом году фанаты обеспокоились состоянием Бритни Спирс. Некоторые предположили, что звезду держат в заложниках, и она снимает ролики не по собственному желанию. Впрочем, отчасти поклонники правы: певица не имеет возможности распоряжаться собственным имуществом, да и своей жизнью тоже. Уже долгие годы 39-летняя артистка юридически находится под опекой отца.

На этот раз Бритни Спирс поделилась с подписчиками странным видео, на котором меняет наряды, пытаясь повторить популярные "переходы" из "Тик-тока". В какой-то момент певица предстала на кадрах в обтягивающем полупрозрачном комбинезоне леопардовой расцветки. Звезда сделала несколько танцевальных па, продемонстрировав поклонникам дряблое тело.

"Бритни, с тобой все ок? Странно выглядишь", "Пожалуйста, остановись", "Вообще не сексуально, Бритни", "Дай знак, если тебе нужно помочь", "Я шокирован", – написали поклонники под видео звезды.