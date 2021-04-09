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Из-за чего Данелия в пух и прах рассорился с Нееловой на съемках "Осеннего марафона"

Из-за чего Данелия в пух и прах рассорился с Нееловой на съемках "Осеннего марафона"

Фильм Георгия Данелии "Осенний марафон" вышел на экраны в январе 1980-го.
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Сценарий к картине написал драматург Александр Володин. Изначально пьеса называлась "Горестная жизнь плута", и заголовок фигурирует в картине – это произведение переводит героиня Галины Волчек.

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"Так случилось, что пьеса изрядно совпала с тем, что я сам переживал в тот момент. Так что в известном смысле Бузыкин — это я", – признавался позднее драматург. Автору было сложно доверить свое детище режиссерам. Володин понимал, что для точной передачи характеров нужны люди, и сами уже побывавшие в подобных ситуациях. В итоге заняться фильмом согласился Георгий Данелия, хотя поначалу пытался пристроить пьесу более молодым коллегам.

Поиск главного героя затянулся. Александр Володин видел Бузыкиным исключительно Александра Калягина. Однако актер сначала не хотел сниматься у молодых режиссеров, а затем уже не подошел Данелии. Олег Басилашвили попал на пробы случайно, так как его даже не планировали рассматривать на эту роль. Режиссер считал, что у артиста не тот типаж.

Кадр из фильма "Осенний марафон"

Но каково же было удивление Георгия Данелии, когда на съемочной площадке актер вмиг перевоплотился в растерянного недотепу Бузыкина. Как оказалось, секрет успеха Олега Басилашвили прост: он не понимал, как играть человека, который скрывает роман на стороне. Артист любил свою жену, и только ее, поэтому считал "страдания" Бузыкина утрированными. Стоит отметить, через несколько лет Олег Басилашвили признался режиссеру, что наконец понял, кого играл в "Осеннем марафоне".

Зато остальные члены съемочной команды прекрасно сознавали, кого должны изображать на экране. Например, Марина Неелова как раз переживала подобную историю и в жизни, поэтому постоянно спорила с Георгием Данелия о том, какой именно должна быть ее Аллочка. В итоге режиссер и актриса часто ссорились на этой почве.

Кадр из фильма "Осенний марафон"

Нелегко было работать и с Галиной Волчек. Актриса постоянно рыдала из-за того, что не нравилась себе на экране. "Как только посмотрю, так слезы градом катятся. Думаю, ну неужели эта мымра – я?" – признавалась артистка позднее.

Наталья Гундарева также не давала Георгию Данелии спокойно работать. Она внесла так много правок в сценарий, что в итоге почти полностью переписала все сцены со своим участием. Режиссер даже пообещал актрисе, что поможет снять ей собственный фильм, лишь бы она воплотила на экране то, что нужно ему.

Кадр из фильма "Осенний марафон"

Интересные факты

  • Во время съемок "Осеннего марафона" Наталье Гундаревой был 31 год, то есть, выходит, она была всего на год младше экранной любовницы Бузыкина Аллочки.
  • Еще одним важным действующим лицом "Осеннего марафона" был датский профессор, которого сыграл корреспондент немецкого журнала Stern Норберт Кухинке. В знаменитой сцене на кухне Георгий Данелия налил ничего не подозревающему артисту вместо воды водку, так что реакция в картине настоящая.
  • Чиновники Госкино потребовали наказать главного героя или хотя бы удлинить финальный крупный план, чтобы вымученное лицо было повыразительнее. Георгий Данелия ничего править не стал, но, когда снова принес материал, соврал, что добавил пару секунд. В итоге "Осенний марафон" пропустили.

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Кадр из фильма "Осенний марафон"
Автор: 9 апреля 2021, 04:09 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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