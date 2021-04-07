Брак с членом "бриллиантовой мафии": всплыли сенсационные данные о прошлом Дрожжиной

Наталья Дрожжина прославилась не столько своими работами в кино, сколько скандалом с наследством Алексея Баталова.

Как оказалось, артистка попала в поле зрения правоохранительных органов еще в 80-е. Выяснилось, что в те годы знаменитость была замужем за представителем криминального мира ромалэ Борисом Буряце. Михаил Цивин состоит в браке с актрисой почти 40 лет и утверждает, что в жизни супруги не было никаких цыган. Однако документы говорят об обратном.

Борис Буряце был популярным артистом: пел на сцене театра "Ромэн" и выступал в Большом театре. Многие его знали как представителя московского бомонда и человека со связями в "бриллиантовой мафии". Буряце безумно интересовали драгоценности, и якобы на этой почте они с Дрожжиной и сошлись.

В беседе с журналистами ветеран московского уголовного розыска, полковник милиции Игорь Васильев раскрыл подробности дела, подозреваемым по которому проходил артист театра "Ромэн". По словам оперативника, Борис Буряце считался причастным к тройному убийству. Ксения и Татьяна Троицкие, а также их домработница Надежда Фролова были жестоко зарезаны неизвестными в собственной квартире.

Как оказалось, женщины владели обширной коллекцией драгоценностей, которые начал собирать во время Великой Отечественной войны супруг Ксении. "Золото высочайшей пробы, бриллиантовые кольца музейной ценности, например, кольцо "Маркиз", украшенное крупным сапфиром в обрамлении бриллиантов", – рассказал Игорь Васильев.

По словам оперативника, при отработке контактов они вышли на Бориса Буряце. Выяснилось, что он проявлял большой интерес к коллекции: уговаривал женщин продать драгоценности, а также пытался выменять одно из колец на горсть бриллиантов. Однако на момент совершения убийства артист отбывал срок в колонии за спекуляцию, что в целом не исключало его возможной причастности к преступлению.

Сотрудники милиции отправились на зону, чтобы допросить Бориса Буряце. Как раз там и выяснилось, что певец успел жениться, а его супругой стала актриса Наталья Дрожжина.

"Дрожжина и Буряце хорошо знакомы. Они были соседями по квартире, которая находилась в доме на углу улицы Чехова и Садово-Триумфальной", – цитирует Игоря Васильева Пятый канал.

К счастью, артист театра "Ромэн" оказался не причастен к убийству Троицких. Однако это не отменяет того факта, что Наталья Дрожжина оказалась замужем за человеком, имевшим определенное имя в криминальном мире. По мнению оперативника, актриса нужна была Борису Буряце для связи с внешним миром, ведь в качестве жены она могла приезжать к нему в колонию.

Как отметил Игорь Васильев, у них были основания полагать, что Наталья Дрожжина связана с продажей и покупкой драгоценностей. Однако доказать это оперативникам так и не удалось.