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"Терпеть удары и плевки": Максакова готова биться за детей до конца

"Терпеть удары и плевки": Максакова готова биться за детей до конца

В жизни бывшей солистки Мариинского театра продолжается черная полоса. Ей не позволили поздравить дочь с днем рождения.
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Отметим, у Марии Максаковой есть трое наследников, однако она содержит лишь младшего. Сын покойного Дениса Вороненкова Ваня после смерти отца остался с ней. Ранее артистка покинула Россию вместе с мужем, но вскоре он был убит в центре города. Звездная мать артистки уговаривала ее не переезжать в другую страну, но та не послушала ее. В итоге, она осталась одна с малышом на руках. Родительница отказывается общаться с ней и даже делает вид, что не узнает, а с детьми Марии так и не удалось связаться.

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 Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

По словам исполнительницы, общению с наследниками активно препятствует ее бывший супруг Владимир Тюрин. Она не сумела поздравить с днем рождения дочь Люсю, которую 13 лет назад родила в Германии. Артистка вспомнила, что уже тогда осталась один на один с акушеркой, никто даже не приехал ее поддержать. Теперь же экс-супруг настроил детей против нее, и ей приходится вымаливать любую возможность выйти с ними на связь.

Мария Максакова много раз обвиняла Владимира Тюрина в том, что он буквально уничтожал ее: поднимал руку, кричал и вел себя совершенно некорректно. Однако, видимо, эти слова никак не повлияли на наследников. Певица утверждает, что постоянно терпит холод со стороны родных детей. Она призналась, что раньше была слишком слаба, чтобы жить с этим.

Сейчас исполнительница считает, что стала совсем другой и серьезно окрепла. Она принимает все и готова "терпеть удары и плевки" со стороны наследников, если это поможет. Она видит это как, своего рода, испытание, посланное свыше.

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Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 10:07 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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