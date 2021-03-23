"Таких аферисток надо сажать!": Максакова показала лицо после суда за квартиру за 200 миллионов рублей

Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, бывшая гражданская жена авторитета Владимира Тюрина, экс-звезда Мариинского театра Мария Максакова судится с бывшим гражданским супругом из-за квартиры. На днях она рассказала, кто не дает ей спокойно жить.

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