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"Таких аферисток надо сажать!": Максакова показала лицо после суда за квартиру за 200 миллионов рублей

"Таких аферисток надо сажать!": Максакова показала лицо после суда за квартиру за 200 миллионов рублей

Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, бывшая гражданская жена авторитета Владимира Тюрина, экс-звезда Мариинского театра Мария Максакова судится с бывшим гражданским супругом из-за квартиры. На днях она рассказала, кто не дает ей спокойно жить.
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После смерти Вороненкова Максакова еще раз вышла замуж. Однако сейчас оперная певица певица уверяет, что брак был заключен только ради того, чтобы сохранить наследство от покойного супруга. Но как выяснилось, некий Далхат оформил элитные апартаменты на своих знакомыхй, а те так и не заплатили деньги. Теперь Максакова пытается доказать через суд, что подписывала документы в бессознательном состоянии, а ее бывший муж Владимир Тюрин причастен к мошеннической схеме. Квартиру, к слову, оценивают приблизительно в двести миллионов рублей. По словам Максаковой, это жилье подарил ей отец.

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 Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

На днях Максакова показала в своем "Инстаграм" фото лица адвоката бывшего мужа. На кадрах некая девушка предстала с папкой бумаг в коридоре суда. По словам певицы, правозащитница Екатерина Федорова является самозванкой и "прихвостнем Тюрина".

Подписчики Марии поддержали ее в комментариях к публикации. Они представляют, сколько всего пришлось пережить несчастной вдове Вороненкова после его смерти.

"Какая отвратительная рожа!"; "Ну и ведьма"; "Таких аферисток надо сажать!" – отметили подписчики, имея ввиду, скорее всего, Федорову.

Ранее Максакова обвинила Зураба и Махмуда Мальсаговых в присвоении ее недвижимости мошенническим путем. К этому, по мнению вдовы Вороненкова, причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин.

Напомним, недавно в Сети разразился скандал после возвращения Марии Максаковой в Москву. От нее отказалась знаменитая мать Людмила Максакова, дети не выходили на связь. Но потом стало понятно, что в российской столице бывшего депутата привели и судебные тяжбы из-за квартиры.

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 18:09 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Как жил Денис Вороненков

комментарии

Ответить:

Гость662129
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Талантливая, красивая, смелая! Удачи ей!
Гость661683
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Хабалка, жадная и ненасытная псевдо певичка с поросячьим лицом.
Детей легко спихнула на бывшего мужа, живёт в своё удовольствие и его же поливает грязью и хочет на нём нажиться. Ну очень напоминает другую озабоченную, никому не нужную экс по всем статьям «бедную Настю». 😀🤣
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