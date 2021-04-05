Проблемы в браке довели Аниту Цой до слез

Анита Цой дала свежее интервью, в котором призналась, что пережила потрясение. Это далось очень нелегко.



Российская певица Анита Цой и ее муж Сергей живут в браке уже 30 лет. В прошлом году они отмечали годовщину совместной жизни. Правда, пос ловам певицы, не все прошло гладко. Из-за пандемии коронавируса им не удалось отметить торжество с размахом. Да и вообще сидеть вместе 24 часа в сутки так себе удовольствие. Они, как и многие пары, словно заново прошли этап притирки друг к другу. Были и ссоры, но, к счастью, семья сумела преодолеть трудности.

Теперь Анита Цой эксперт в передаче по семейным проблемам и может дать совет любому о том, как сохранить брак. Певицу пригласили стать ведущей проекта "Разводы" на канале "Домашний". Ее напарником стал психолог Владимир Дашевский.

В проекте рассказываются реальные истории пар, которые оказались на грани развода. Анита Цой призналась, что ей трудно абстрагироваться, и она все пропускает через свое сердце. Нередко она рыдает вместе со своими героями.

Певица призналась, что для нее это очень тяжелая работа. Во-первых, она не является профессиональной ведущей. Во-вторых – ей трудно договориться с людьми, которые на дух друг друга не переносят.

"Пыталась научить себя держаться стойко и мужественно, но почему-то плакала всегда со всеми, переживала", – приводит слова Аниты Цой "Вокруг ТВ".

В отличие от милосердной и открытой Аниты Цой ее напарник по программе "Разводы" психолог Владимир Дашевский стойко работал с парами. Он грамотно и корректно расставлял приоритеты и не страдал сам от историй разваливающихся семей.

Анита Цой призналась, что участие в программе помогли ей и самой понять многие ошибки в своей семье. Она открыла новое для себя и поняла, что в первые два года брака была невыносимой женой. Стоит отметить, что муж Аниты Цой старше ее на 14 лет. По словам артистки, она не сразу полюбила супруга, чувства пришли с годами.