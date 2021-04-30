В тяжелом состоянии: жизни Цивина и Дрожжиной висят на волоске

Накануне состоялось финальное заседание затянувшегося на долгие месяцы дела семьи Баталовых. Суд встал на сторону дочери великого актера и признал недействительными все договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной. Мария Баталова, наконец, получила назад свою недвижимость. При этом сама Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин на заседании суда не были.
Когда журналисты обратились к скандальной паре за комментариями, Цивин заявил, что ничего не знает, так как они с супругой болеют и находятся в состоянии подготовки к операции. Мужчина сообщил, что ничего не знает о решении суда, очевидно, в настоящее время он больше занят резко пошатнувшимся здоровьем.
По сообщению "МК", ранее ожидалось, что Михаил Цивин явится в суд, так как он был привлечен к делу в качестве третьей стороны, но после суд получил справку, подтверждающую, что юрист нуждается в обследовании, поэтому присутствовать не может. Что именно случилось с оппонентами Баталовых, остается неизвестным, но, судя по всему, возникла серьезная угроза здоровью супругов.
Гитана Аркадьевна Баталова тоже не захотела говорить о своих бывших друзьях. В последнем выпуске "Пусть говорят" она заявила, что не ей прощать или судить этих людей, а если они решат покаяться, то пусть идут в церковь. Вдова актера очень рада благополучному исходу дела. Наталья Дрожжина больше не имеет никаких прав на имущество наследницы Баталова.
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