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В тяжелом состоянии: жизни Цивина и Дрожжиной висят на волоске

В тяжелом состоянии: жизни Цивина и Дрожжиной висят на волоске

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин не явились в суд по делу Баталовых из-за проблем со здоровьем.
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Накануне состоялось финальное заседание затянувшегося на долгие месяцы дела семьи Баталовых. Суд встал на сторону дочери великого актера и признал недействительными все договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной. Мария Баталова, наконец, получила назад свою недвижимость. При этом сама Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин на заседании суда не были.

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Когда журналисты обратились к скандальной паре за комментариями, Цивин заявил, что ничего не знает, так как они с супругой болеют и находятся в состоянии подготовки к операции. Мужчина сообщил, что ничего не знает о решении суда, очевидно, в настоящее время он больше занят резко пошатнувшимся здоровьем.

По сообщению "МК", ранее ожидалось, что Михаил Цивин явится в суд, так как он был привлечен к делу в качестве третьей стороны, но после суд получил справку, подтверждающую, что юрист нуждается в обследовании, поэтому присутствовать не может. Что именно случилось с оппонентами Баталовых, остается неизвестным, но, судя по всему, возникла серьезная угроза здоровью супругов.


Гитана Аркадьевна Баталова тоже не захотела говорить о своих бывших друзьях. В последнем выпуске "Пусть говорят" она заявила, что не ей прощать или судить этих людей, а если они решат покаяться, то пусть идут в церковь. Вдова актера очень рада благополучному исходу дела. Наталья Дрожжина больше не имеет никаких прав на имущество наследницы Баталова.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 00:02 Источник: "МК" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость713359
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Наконец-то эти любители халявы проиграли. Вся страна следила за тем, как они изворачивались, врали, желая получить лакомый кусок. А зачем им так много всего? Они просто какие- то нездоровые люди. И самое страшное, что совесть их не мучает, когда обижают инвалида. Где бумеранг?
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