Экс-ведущая "Дома-2" разделась в честь дня рождения

Накануне девушка отпраздновала очередную важную дату. Звезда решила устроить вечеринку в одном из столичных ресторанов, пригласив близких друзей, родственников и бывших коллег.

Особое внимание привлекла далеко не праздничная атмосфера, а внешний вид именинницы. Юлия Ефременкова отдала предпочтение обтягивающему платью в пол. Изюминкой ее наряда стали глубокое декольте и пикантный разрез около ягодиц.

К слову, образ артистки лишь в очередной раз напомнил, что она ничуть не ощущает свой возраст. Юлия подметила, что не верит цифрам в паспорте, ведь выглядит гораздо моложе.

По мнению Ефременковой, в душе ей всегда 25 лет. Именно поэтому она часто совершает необдуманные и безумные поступки. Однако экс-ведущая "Дома-2" отметила, что за это она и любит жизнь.

Несмотря на позитивный настрой Юлии, многочисленная аудитория не смогла поддержать кумира. Большинство подметило, что платье звезды подходит молодым девочкам, а не "30-летним бабам".

"Хорошо, что ощущаете себя молодой. Но грудь и пятую точку зачем вываливать? В вашем возрасте это непристойно и вульгарно. Стареете, а ума не прибавляется", – раскритиковали образ звезды фанаты.

Сама же Ефременкова не отреагировала на недовольные возгласы подписчиков и лишь продолжила делиться праздничными фотографиями. Отметим, что возлюбленный именинницы подобрал наряд в тон ее платью. На вечеринку бывший участник телестройки заявился в белом пиджаке.