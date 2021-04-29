"У меня было много женщин": 67-летний Глызин впервые рассказал о внебрачных детях

Музыкант Алексей Глызин был женат дважды. От второй супруги – чемпионки мира по художественной гимнастике Сании Глызиной – у певца есть двое сыновей. Но все это – только по официальной версии. О настоящем же положении дел артист рассказал корреспонденту "Дни.ру" за кулисами национальной музыкальной премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold.

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